"Ну все, твоя": известную актрису уличили в разводе с мужем ради Шнурова

Популярная российская актриса Оксана Акиньшина на днях подала на развод с продюсером Арчилом Геловани после шести лет брака. Причиной такого решения могло стать то, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров также развелся с женой.

К такому выводу пришли поклонники 31-летней актрисы, передает StarHit. Самые преданные фанаты считают, что Акиньшина вновь сойдется с музыкантом.

Как доказательство в сети сразу после развода Шнурова с супругой Матильдой стали появляться совместные фотографии актрисы и певца. На днях Акиньшина оставила под постами бывшего возлюбленного неоднозначный комментарий.

"Ну все, твоя", – написала Оксана под одним из снимков Шнура неделю назад.

Напомним, Акиньшина начала встречаться со Шнуровым, когде ей было 15 лет.

"Вредные привычки музыканта не смущали юную Оксану: она искренне считала, что этот человек — любовь на всю жизнь. Однако их бурные отношения закончились спустя пять лет. Этим летом, спустя 11 лет, бывшие возлюбленные снова встретились на концерте группировки "Ленинград", чем подогрели мечты фанатов о воссоединении любимой пары", - пишет издание.

К тому же на фоне новостей о разводе Сергея, общение музыканта с бывшей девушкой, мгновенно породило множество слухов.

Впрочем, пока фанаты продолжают смаковать детали личной жизни звезд, Оксана улетела с детьми, сыном Константином и дочкой Эммой, в Грецию. Яркие фотографии будто подтверждают слова актрисы о том, что развод – не повод для грусти.

"Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые. Думайте только о том, что хорошо для вас", ­– именно так закончила Акиньшина свое сообщение о разводе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Шнурова признался, что Оксана и Сергей проводят очень много времени вместе.