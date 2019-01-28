Новой возлюбленной Цекало оказалась звезда Голливуда: что о ней известно

Российский артист и продюсер Александр Цекало после известий о разводе с супругой Викторией Галушкой сообщил, что намерен жениться на девушке, с которой его застали в Италии.

Таинственной незнакомкой, которую ранее нарекли в СМИ "любовницей" Цекало, оказалась некая Дарина Эрвин, актриса эпизодических ролей в голливудских фильмах, пишет "СтарХит". Пару, как заявлял ранее артист, объединяет любовь.

Фото: life-artists.ru

Как пишет источник, ссылаясь на словам знакомых Александра Цекало, с Дариной Эрвин его познакомил приятель Игорь Жижикин. Журналистам удалось узнать, что девушка играла в эпизодах в голливудских фильмах. Ее можно было увидеть в одной из серий "Идеального убийства".

Эрвин также появилась в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли. Некоторое время девушка работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theater 68, пока тот не закрылся. Известно, что Дарина увлекается рисованием — часто рисует обнаженных людей.

Дарина Эрвин Фото: facebook.com

По словам фотографа, автора фотосессии с Дариной Эрвин, живет девушка в Лос-Анджелесе (США).

"Ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю", — рассказал он источнику.

Цекало, снова-таки, по словам знакомых артиста, старше своей новой избранницы на 20 лет. Поговаривают, уже бывшая жена Цекало Виктория Галушка (сестра певицы Веры Брежневой) переедет с детьми жить в Химки, где сейчас идет строительство.

Цекало и Эрвин в Риме (Италия) Фото: starhit.ru

Цекало и Эрвин в Риме (Италия) Фото: starhit.ru

Александр останется в своем роскошном особняке на Рублево-Успенском шоссе. Дом продюсера якобы оценивается в сумму около 1,5 млрд рублей. Некоторые росСМИ также отметили, что Цекало планирует свадьбу на март этого года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Александру Цекало пригрозили "Миротворцем". Высказывания актера и шоумена о поддержке президента России — достаточное основание для внесения его в базу центра.

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