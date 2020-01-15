Невесткой Дмитрия Медведева может стать армянка Яна Григорян

Сын подавшего в отставку с поста премьер-министра РФ Дмитря Медведева Илья встречается с девушкой модельной внешности Яной Григорян.

Яна живет в Москве и является студенткой Института стран Азии и Африки МГУ. На ее страничке в соцсети есть ряд профессиональных фото.

Как пишет "Сплетник", тема дипломной работы Яны Григорян — "Проблема среднеиранской заимствованной лексики в армянском языке". Девушка также активно интересуется историей своего родного народа - она принимала участие в торжественном Дне армянской письменности.

Яна Григорян

Российские СМИ выяснили, что Илья Медведев и Яна Григорян встречаются больше года. Впервые вместе пару заметили на фестивале "Новая волна 2018" в Сочи. По слухам, сын Дмитрия Медведева взял возлюбленную с собой, чтобы познакомить ее с матерью. Их троих запечатлели на фото во время песенного конкурса.

После публикации снимков к странице Яны Григорян Вконтакте резко возрос интерес. Пользователи предположили, что свадьба Ильи и Яны не за горами, ведь среди пабликов ВК, на которые подписана возможная невестка Дмитрия Медведева, есть страничка под названием "Идеи для стильной свадьбы".

Илья Медведев и Яна Григорян

Это вызвало волну обсуждения, и впоследствии девушка закрыла свой аккаунт от сторонних наблюдателей. Теперь там лишь указано, что Яна родилась 26 июля 1994 года.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Путин выбрал замену Дмитрию Медведеву.

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