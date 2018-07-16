Невеста Джастина Бибера засветила дорогущее обручальное кольцо

Американская модель Хейли Болдуин, которая удивила своих фанов известием о скорой свадьбе с поп-певцом Джастином Бибером, засветила на публике роскошное обручальное кольцо.

Как удалось выяснить журналистам таблоида TMZ, украшение обошлось хитмейкеру в сумму порядка 500 тысяч долларов.

В сети появились снимки пары на одной из улиц Нью-Йорка. Папарацци удалось заметить на безымянном пальце Хейли Болдуин кольцо с большим бриллиантом миндалевидной формы.

Согласно источнику, Бибер заказывал его у бренда Solow & Co. Менеджер бренда признался журналистам, что музыкант собственноручно принимал участие в разработке дизайна украшения. Стоимость кольца достигает 500 тысяч долларов.

Напомним, ранее Джастин Бибер имел отношения с американской артисткой Селеной Гомес. Спустя несколько лет пара рассталась, после чего певец был замечен в компании модели Хейли Болдуин. Сама же Селена отмечала, что не верит в серьезность намерений своего экс-возлюбленного по отношению к новой спутнице.

После известия музыканта о скорой свадьбе с Хейли Болдуин пользователи соцсетей назвали вероятную причину столь поспешной организации торжественного мероприятия. По мнению некоторых, модель находится на первых месяцах беременности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Джастин Бибер поделился подробностями помолвки с Хейли Болдуин.