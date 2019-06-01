"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть изменениями в фигуре.

Настя на личной странице в Instagram поделилась любопытной фотографией с медового месяца, куда они с Потапом отправились сразу после торжества. Фанаты артистки увидели, что фигура Каменских заметно округлилась, а животик увеличился.

Настя Каменских и Потап Instagram @kamenskux

Многие предположили, что певица забеременела и в скором времени у них с Потапом появится первенец. Другие же поспорили, что Настя просто позволила себе расслабиться и немного поправилась.

"А не беременная ли Настя? Буквально месяц назад она была стройнее", – предположили фолловеры.

"Она живой человек и тоже может поправиться. Расслабилась просто", – поспорили другие.

Напомним, на свадьбе Насти и Потапа звездная невеста была в откровенном облегающем платье, которое также демонстрировало все прелести ее фигуры. Уже тогда многие поклонники увидели немного выпирающий живот Каменских и начали распространять слухи о ее интересном положении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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