ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Сплетни

"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть изменениями в фигуре.

Настя на личной странице в Instagram поделилась любопытной фотографией с медового месяца, куда они с Потапом отправились сразу после торжества. Фанаты артистки увидели, что фигура Каменских заметно округлилась, а животик увеличился.

Настя Каменских и Потап

Настя Каменских и Потап

Instagram @kamenskux

Многие предположили, что певица забеременела и в скором времени у них с Потапом появится первенец. Другие же поспорили, что Настя просто позволила себе расслабиться и немного поправилась.

Новости
"Худые и счастливые": Потап восхитил сеть пикантным снимком с Каменских

"А не беременная ли Настя? Буквально месяц назад она была стройнее", – предположили фолловеры.

"Она живой человек и тоже может поправиться. Расслабилась просто", – поспорили другие.

"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот
"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот

Напомним, на свадьбе Насти и Потапа звездная невеста была в откровенном облегающем платье, которое также демонстрировало все прелести ее фигуры. Уже тогда многие поклонники увидели немного выпирающий живот Каменских и начали распространять слухи о ее интересном положении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Теги
шоу-бизнесслухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения