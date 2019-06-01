"Немножко беременна": Каменских показала округлившийся живот

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая вышла замуж за украинского шоумена и музыканта Алексея Потапенко (Потапа), взбудоражила сеть изменениями в фигуре.
Настя на личной странице в Instagram поделилась любопытной фотографией с медового месяца, куда они с Потапом отправились сразу после торжества. Фанаты артистки увидели, что фигура Каменских заметно округлилась, а животик увеличился.
Настя Каменских и Потап
Instagram @kamenskux
Многие предположили, что певица забеременела и в скором времени у них с Потапом появится первенец. Другие же поспорили, что Настя просто позволила себе расслабиться и немного поправилась.
"А не беременная ли Настя? Буквально месяц назад она была стройнее", – предположили фолловеры.
"Она живой человек и тоже может поправиться. Расслабилась просто", – поспорили другие.
Напомним, на свадьбе Насти и Потапа звездная невеста была в откровенном облегающем платье, которое также демонстрировало все прелести ее фигуры. Уже тогда многие поклонники увидели немного выпирающий живот Каменских и начали распространять слухи о ее интересном положении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
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