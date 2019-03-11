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"Не женщина, а тварь!" Волочкова и Джигурда устроили драку на публике

9.9тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова устроила драку во время съемок передачи на телеканале НТВ со своим экс-водителем и помощником Александром Скиртачом. Также в потасовке участвовал актер Никита Джигурда.

Так, инцидент произошел в здании киностудии "Останкино" в Москве, во время съемок передачи "Новые русские сенсации". Выпуск шоу опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Разборки между Волочковой и Скиртачом длятся уже более двух лет: ранее экс-водитель якобы оклеветал артистку, рассказав весьма пикантные факты из ее личной жизни. Балерина и ее обидчик пришли в студию, чтобы разрешить конфликт. Джигурда же появился на росТВ в роли "группы поддержки" Анастасии.

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

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После длительной словесной перепалки, а также нецензурной брани между водителем и звездой, Волочкова не выдержала и несколько раз ударила Скиртача на глазах у съемочной группы. Джигурда, в свою очередь, сдерживал водителя, чтобы тот не напал на Волочкову. Примечательно, что во время драки шоумен ни разу не притронулся к Скиртачу.

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

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Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

Экс-водитель Волочковой в конце перепалки гневно высказался в адрес балерины: "Она не женщина, а тварь. Животное, а по отношению к животным у меня никаких моральных принципов нет".

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

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Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

Скандал с Волочковой и Джигурдой на НТВ

YouTube (Скриншот из видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова обвинила своего бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина в мошенничестве. Она написала заявление в полицию и указала, что мужчина украл у нее 100 миллионов рублей.

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Персоны
Анастасия ВолочковаНикита Джигурда
Теги
Новости Россиискандалы
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Петров Василий
Петров Василий
Джигурда и Волочкова случайно не родственники? Их поведение на публике так похоже. Два умственно отсталых существа
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