''Не стесняются появляться вместе'': друзья Собчак подтвердили ее развод

В окружении российской журналистки и телезвезды Ксении Собчак подтвердили слухи о том, что она разводится со своим супругом, актером Максимом Виторганом из-за романа с другим мужчиной.

Так, знакомые артистки рассказали, что Собчак несколько месяцев назад закрутила роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, пишет Сплетник.

Собчак и Богомолов, по словам знакомых Ксении, довольно часто появляются вместе на публике и совершенно не стесняются друг друга. Более того, начало их романа якобы совпадает с разводом Константина – он разошелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака.

Собчак и Богомолов Сплетник

Также источники подтвердили, что Новый год Виторган и Собчак тоже будут встречать порознь. Максим сообщил, что 31 декабря он будет работать – актер примет участие в развлекательном проекте "БеспринцЫпные чтения" писателя Александра Цыпкина. Интересно, что предполагаемый любовник Ксении Богомолов пребывает в ссоре с Цыпкиным.

Собчак и Виторган Комсомольская правда

Собчак и Виторган ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились якобы доказательства того, что брак Собчак и Виторгана на грани разрыва. Один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Константина Богомолова и Ксении, в которых участвовал и Виторган. При чем последний едко высказывался относительно их общения, а некоторые его комментарии со временем удалялись.