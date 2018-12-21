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''Не стесняются появляться вместе'': друзья Собчак подтвердили ее развод

2.3тЧитать материал на украинском

В окружении российской журналистки и телезвезды Ксении Собчак подтвердили слухи о том, что она разводится со своим супругом, актером Максимом Виторганом из-за романа с другим мужчиной.

Так, знакомые артистки рассказали, что Собчак несколько месяцев назад закрутила роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, пишет Сплетник.

Собчак и Богомолов, по словам знакомых Ксении, довольно часто появляются вместе на публике и совершенно не стесняются друг друга. Более того, начало их романа якобы совпадает с разводом Константина – он разошелся с актрисой Дарьей Мороз после восьми лет брака.

Собчак и Богомолов

Собчак и Богомолов

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Также источники подтвердили, что Новый год Виторган и Собчак тоже будут встречать порознь. Максим сообщил, что 31 декабря он будет работать – актер примет участие в развлекательном проекте "БеспринцЫпные чтения" писателя Александра Цыпкина. Интересно, что предполагаемый любовник Ксении Богомолов пребывает в ссоре с Цыпкиным.

Собчак и Виторган

Собчак и Виторган

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Собчак и Виторган

Собчак и Виторган

ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились якобы доказательства того, что брак Собчак и Виторгана на грани разрыва. Один из Telegram-каналов опубликовал посты в социальных сетях Константина Богомолова и Ксении, в которых участвовал и Виторган. При чем последний едко высказывался относительно их общения, а некоторые его комментарии со временем удалялись.

Персоны
Ксения СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
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