''Не следует цепляться за отношения и людей'': Лорак сделала личное заявление о разводе

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая официально подтвердила развод со своим мужем-изменщиком Муратом Налчаджиоглу, рассказала, что не стоит держаться за былые отношения.

Так, артистка отметила, что для современных женщин недопустимо держаться за события, людей или отношения. Об этом шла речь в интервью для издания "Караван историй".

"Женщине вообще не стоит делать резких движений. Мы должны принимать. Ничего не требуй, ничего не ожидай... Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина ценит и любит женщину - он ее понимает. А если нет, то зачем все это?" – поделилась Каролина.

viva.ua

Также Лорак отметила, что важно для начала разобраться в себе, научиться быть одной и испытывать при этом умиротворение и радость.

"Не привязывайтесь к мужчинам, квартирам и деньгам... Это зависимость!" – резко отметила Лорак.

Аргументы и Факты

Отметим, Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно. После появления новости о разводе пары, Лорак высказалась о том, как относится к своим обидчикам, уточнив, что она предпочитает их прощать и отпускать.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.