Не с Батрутдиновым: Бузову застукали за страстным поцелуем с мужчиной. Видео

Певицу Ольгу Бузову, оскандалившуюся хамским заявлением о блокадниках, застали за страстным поцелуем с известным влогером Олегом Майами.

Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал "Только никому...", после чего достаточно быстро отреагировал и предполагаемый возлюбленный артистки (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Бузова целовалась с мужчиной, но не с Батрутдиновым

"Ого! Оля Бузова и Олег Майами? У нас 2 вопроса: неужели это тот мужчина, кого она искала? Как Олег все успевает", – сказано в описании.

Поцелуй Бузовой и Майами Кадр из видео

На двухсекундном видео "голубки" сидят в ресторане с приглушенным светом и страстно впиваются друг в друга. Где и когда это могло произойти – непонятно. Также по сети уже "гуляет" предположение, что кадры – постановочные, а опубликовали их, чтобы привлечь внимание к новому выпуску шоу Майами "Директор Ютуба" или наоборот отвлечь от скандала с блокадниками.

Тем не менее, реакция самого влогера не заставила себя ждать. Он записал видеообращение к поклонникам, подчеркнув, чтобы выпуска с Бузовой не ждали.

Олег Майами Кадр из видео

"Сегодня администратор без моего ведома разместил видео. Мы с Олей переживаем не самый лучший этап в отношениях. Потому выпуска с ее участием пока не будет", – сказал Майами.

Что известно об Олеге Майами (наст. Кривиков. – ред.): певец, ведущий, артист, участник музыкального конкурса "Голос", дошедший до четвертьфинала, и скандальный персонаж телестройки "Дом-2". Пробовал себя в модельном бизнесе, на телевидении, участвовал в клипах, записывался как исполнитель песен.

Олег с неизвестной девушкой на яхте одно из последних фото / instagram/miamioleg_official

Псевдоним Олег взял после того, как понял, что хочет отдохнуть в одноименном курорте в Штатах. Сейчас ведет собственных YouTube-канал "Директор Ютуба".

Видео: страстный поцелуй Бузовой и Майами

Видео: Майами оправдался за ролик с поцелуем Бузовой

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году шоумен и звезда проекта Comedy Club Тимур Батрутдинов заявлял о своей симпатии к Бузовой, пообещав жениться на ней.

Позже в том же году их заподозрили в романе. Пара отдыхала вместе на частном, закрытом островев Таиландеи и показывала провокационные снимки.

Спустя год юморист рассказал о сексуальных отношениях с певицей, сказав, что интим с ней был "ответственным моментом".

В июле 2019 года Бузова неожиданно заявила, что готова выйти замуж за Батрутдинова, тем более, что они пообещали друг другу это сделать, если через пять лет не обзаведутся парами.

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