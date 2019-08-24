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"Не проститутка я!" Каминскую заметили с новым мужчиной после развода

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Популярная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская подразнила поклонников фото с новым мужчиной после развода.

На своей странице в Instagram она показала снимок с артистом Валдисом Пельшем, а в описании сделала двузначное признание.

Слава Каминская подразнила пользователей

Слава Каминская подразнила пользователей

instagram/babaslavka

"Не проститутка я, а просто влюбчивая", – отметила Каминская, вызвав ажиотаж среди поклонников.

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Некоторые в комментариях отметили, что дразнить бывшего мужа – очень детский поступок.

"Дальше что? За влюбчивостью", "Ну вот, сейчас поднимется волна "святых и непорочных дев", "С таким чувством юмора и иронии можно только родиться, этому не научишься и за всю жизнь", "Ты красотка, а о красивых женщинах всегда будут сплетни распускать", – написали в сети.

"Не проститутка я!" Каминскую заметили с новым мужчиной после развода
"Не проститутка я!" Каминскую заметили с новым мужчиной после развода
"Не проститутка я!" Каминскую заметили с новым мужчиной после развода
"Не проститутка я!" Каминскую заметили с новым мужчиной после развода
"Не проститутка я!" Каминскую заметили с новым мужчиной после развода

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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Персоны
Слава Каминская Валдис Пельш
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия сплетни
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