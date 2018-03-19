Не опять, а снова: Джоли собралась замуж

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая в 2016 году развелась со своим звездным супругом Брэдом Питтом, собирается в четвертый раз пойти под венец.

СМИ сообщают, что избранником Джоли на этот раз стал британский миллионер. Примечательно, что суперзвезда якобы сама сделала ему предложение. Об этом сообщает таблоид Life & Style Weekly.

Свадьба 42-летней актрисы с таинственным возлюбленным может состояться уже в этом году. Анджелина сама предложила брак своему бойфренду, так как посчитала необходимым узаконить эти отношения.

Анджелина Джоли НеФакт.инфо

"У нее есть британский миллионер, с которым она встречается более года. Постепенно их роман перерос в настоящую любовь. Это самые неожиданные отношения в жизни Анджелины, но она думает, что он единственный человек, который действительно предназначен для нее", - рассказали знакомые актрисы.

Сообщается, что артистка сейчас настаивает на скорейшем завершении бракоразводного процесса с Брэдом Питтом и переезде своих шестерых детей - Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен в Великобританию.

Как сообщал "Обозреватель", голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли угодила в международный секс-скандал. Претензии к Джоли возникли из-за десятков жалоб на неподобающее поведение работников пунктов по оказанию помощи нуждающимся в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, которые находятся в ведении артистки.