Не Линдеманн: СМИ нашли для Лободы нового звездного ухажера

Российские СМИ заподозрили телеведущего Дмитрия Шепелева в романе со Светланой Лободой, которой ранее приписывались отношения с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.
Издание Vista news обратило внимание на краткую переписку под его новым видео, что и послужило поводом (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
СМИ нашли Лободе нового ухажера
В частности, Шепелев записал видеообращение к фолловерам, озвучив "Топ-5 правил путешествия с ребенком в самолете". По словам бывшего мужа певицы Жанны Фриске, перед перелетом и после нельзя давать малышу молоко. Для путешествия нужно собирать с собой рюкзак, в котором должны быть: полиэтиленовый пакет, новая книжка (наклейки, раскраска), любимая игрушка, гаджет с длинным мультиком.
В конце ролика телеведущий спросил у фолловеров, как они путешествуют с детьми и каких правил придерживаются. Лобода ответила, что согласна со всеми пунктами, которые перечислил Шепелев. На это он попросил певицу озвучить собственные правила.
Дмитрий Шепелев
instagram/dmitryshepelev
"Дмитрий опустил формальности и "заговорил" с певицей на "ты", что явно свидетельствует о их тесном общении. Возможно, ведущего привлекают именно такие роковые красотки. Ведь Лобода, как и Фриске, популярная певица с яркой внешностью, которая к 30 с небольшим хвостиком годам остается не замужем. Скорее всего, легким онлайн-заигрыванием, Шепелев старался доказать, что лучше не Тилль, а Дима. Отреагирует ли на прозрачный намек шоумена Светлана — покажет время", – написали в издании.
У меня сегодня очередной перелет. Сейчас многие, конечно, везут детей отдыхать. Поэтому хочу поделиться с вами своим Топ-5 Правил путешествия с ребенком. А в ответ очень интересно услышать ваши. Итак, Правило номер 1. Никакого молока ни до ни во время полета. И сразу Правило номер 2. Всегда-всегда пакет под рукой. Думаю, могу не объяснять. Правило номер 3. В полет я всегда собираю для сына рюкзак, который он несет сам. В нём новая книга, наклейки, раскраска и любимая игрушка, которую, в случае Платона, он бережно пристегивает ремнями безопасности в полёте. Благодаря этому рюкзаку 3-4 часа полёта проходят незаметно. Правило номер 4. Вы, наверное, убьете меня за него после публикации про гаджеты, но я рискну. Гаджеты в полёте - можно. В нашем случае - это один длинный мультфильм. Не согласны, пишите. И наконец, Правило номер 5. Даже если очередь на регистрацию кажется бесконечной, даже если вам хочется "убить" грузчика, даже если понос и одновременно рвота 🤦🏼♂️ - спокойствие, только спокойствие. Это мои Правила полёта. Как на счет ваших? #60секунд
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее таблоиды распространяли информацию, что Светлана Лобода родила дочь от Тилля Линдеманна, и эта новость повлекла ажиотаж в соцсетях.
Неоднократно в сети обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тилль Линдеманн используется "для отвода глаз". Недавно она впервые показала фотографию младшей дочери.
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