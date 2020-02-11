Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой

Молдавский певец Дан Балан, который является тренером музыкально шоу "Голос Країни 10", встречается с 20-летней студенткой из Харькова. Так, как оказалось девушка - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего вуза.
Как пишет Viva, девушка часто бывает на съемках "Голоса Країни". Как утверждает источник издания, они вместе отдыхали в Буковеле и Бухаресте.
В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос "Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?" она ответила: "Роман, написанный рукой гения".
Судя по фото из социальных сетей, девушка бывает дома у музыканта.
viva.ua
Как пишет издание, отношения Дана Балана и Анастасии длятся около года.
viva.ua
viva.ua
viva.ua
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль призналась в чувствах к Дану Балану во время шоу "Голос країни-10". Неожиданное заявление Тина сделала после выступления одной из участниц проекта.
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