Главная Новости
11 февраля • обновлено в 17:18
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой

3.5т
Читать материал на украинском

Молдавский певец Дан Балан, который является тренером музыкально шоу "Голос Країни 10", встречается с 20-летней студенткой из Харькова. Так, как оказалось девушка - студентка Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, увлекается танцами, а в прошлом году стала королевой красоты своего вуза.

Как пишет Viva, девушка часто бывает на съемках "Голоса Країни". Как утверждает источник издания, они вместе отдыхали в Буковеле и Бухаресте.

Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой
Новости
"Голос країни-10": уборщица покорила сеть своим выступлением на шоу

В соцсетях Анастасия открыто общается со своими подписчиками. На вопрос "Ты была на съемках Голоса. Что на самом деле происходит между Даном и Тиной?" она ответила: "Роман, написанный рукой гения".

Судя по фото из социальных сетей, девушка бывает дома у музыканта.

Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой

viva.ua

Как пишет издание, отношения Дана Балана и Анастасии длятся около года.

Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой

viva.ua

Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой

viva.ua

Не Кароль? Дана Балана заподозрили в романе с 20-летней студенткой

viva.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль призналась в чувствах к Дану Балану во время шоу "Голос країни-10". Неожиданное заявление Тина сделала после выступления одной из участниц проекта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Персона
Dan Balan
Тег
Голос країни-10
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
а кто это с такой цыганской фамилией?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги