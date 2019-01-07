''Наша Волочкова'': Полякова в купальнике вызвала жаркий спор в сети

Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась фигурой в купальнике и вызвала жаркий спор среди поклонников.

Суперблондинка спросила у подписчиков в Instagram, смотрели ли они ее спонтанный концерт в Майами (США) и выставила фото, в котором позирует на пляже.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Черный купальник и откровенная поза подействовали. Под снимком стали появляться комментарии: "Красотка!", "Оля — вы богиня. Шикарная женщина", "Только не худей!"

Не обошлось и без злорадных мнений: "В России Волочкова , а у нас Полякова и Каменских", "Одетая? Уже не интересно".

Как подсчитал OBOZREVATEL, элитный отдых звезды потянет не менее, чем на 300 тысяч гривен без учета расходов на шопинг, рестораны и прочее.