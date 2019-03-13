Началова в коме: выяснились пугающие подробности о ее состоянии

Популярная российская певица Юлия Началова, которую утром 13 марта подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сначала жаловалась врачам на натертую ногу. Медики опасаются риска отека легких.

Об этом сообщила ее представительница Анна Исаева, передает "Московский комсомолец".

"Юлия на данный момент находится в больнице в очень тяжелом состоянии.О точном диагнозе ничего не скажу — я не врач. Юля сильно натерла ногу и, в силу того, что у нее диабет, рана не зажила. Пошла она к врачам с этой жалобой", — рассказала Исаева.

Юлия Началова Комсомольская правда

Потом состояние певицы резко ухудшилось, и сейчас она находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Всю информацию о диагнозе, прогнозе врачи дают только родителям, которые находятся сейчас с ней в больнице. К сожалению, у меня более подробной информации нет", — добавила Исаева.

Как сообщил Super, по словам источника из клиники, где лежит 38-летняя звезда, сейчас Началова является "стабильно тяжелым" пациентом.

"Она не приходит в себя​, находится в состоянии сна, из которого пока ее не выводят. У Юлии были родители — больше никого не пускают. Сейчас никаких медицинских вмешательств не будет, жизнедеятельность организма поддерживают. Единственное серьезное опасение медиков — существующий риск отека легких", — рассказал источник.

Юлия Началова Cosmopolitan

По словам источника, Началова действительно поступила в клинику с жалобами на боли в ноге, певица давно страдает из-за диабета. Через какое-то время Юлия почувствовала себя еще хуже.

Как сообщал OBOZREVATEL, Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Поначалу менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось – поделилась подробностями в социальных сетях.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.