На всякий случай? Топовый шоумен России получил гражданство за рубежом

Российский телеведущий, комик и шоумен Иван Ургант стал гражданином Израиля.

Согласно информации издания "Вести", в воскресенье, 10 июня, Ургант получил в аэропорту Бен-Гурион новый паспорт. В свою очередь, отец комика данную информацию отрицает.

В понедельник, 11 июня росСМИ распространили информацию о том, что один их самых популярных шоуменов России Иван Ургант якобы получил гражданство Израиля.

По информации журналистов, Ургант репатриировался вместе с женой и двумя дочерьми. При этом источник подчеркивает, что у него нет информации, ограничится ли шоумен получением паспорта или же сменит место жительства.

Сам Ургант официально слухи о новом паспорте пока никак не комментировал, а вот отец телеведущего подтвердить эту информацию не смог.

"Не могу вам это уточнить, потому что я не в курсе, честно говоря", - процитировало Урганта-старшего издание "Говорит Москва".

В сети новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые предположили, что артист не покинет "нагретое место" на "Первом канале", а еще одно гражданство решил получить на "всякий случай".

Напомним, свою карьеру Иван Ургант строил на "Пятом канале", "Русском радио", "Хит-ФМ", "MTV Россия", НТВ и телеканале "Россия". Шоумен снялся в ряде российских комедий, а в настоящее время ведет передачи на "Первом канале".

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