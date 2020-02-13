"На лице – силиконовые пластины": СМИ раскрыли "секрет молодости" 72-летней Ротару

Российские СМИ "раскрыли" секрет молодости знаменитой украинской певицы Софию Ротару, сообщив, что 72-летняя артистка использует для выхода на сцену "силиконовую маску".

Так, журнал "Тайны звезд" предположил, что Ротару перед каждым публичным выступлением гримируется по пять часов – якобы столько времени требуется для наложения пластического грима, который обычно используют артисты в пародийных шоу, чтобы перевоплотиться в другого человека, пишет "Комсомольская правда".

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По информации издания, 72-летняя звезда накладывает на лицо специальные силиконовые пластины, потом они выравниваются и уже на них в финале наносится основной грим. Пользователи сети предположили, что с помощью такой силиконовой маски Ротару прячет морщины и другие возрастные изменения.

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Также "Тайны звезд" выдвинул версию, что именно из-за подобных масок маски у певицы случился гипертонический криз в 2018 году.

В свою очередь, концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров опроверг слухи, назвав их бредом.

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"Этот бред про маску мы и раньше читали. Конечно же, это вранье. София Михайловна очень красивая женщина, многим интересно, как ей удается на протяжении стольких лет влюблять в себя миллионы", – высказался представитель Ротару.

Также он добавил, что перед каждым концертом Ротару переходит на особый режим питания.

"Ей не так легко даются диеты, поскольку любимое блюдо Софии Михайловны — это жареная картошка. Ротару пришлось отказаться от картошки, от десертов, от мясных блюд. Она в основном питается свежей зеленью и каждый день совершает часовые прогулки", – добавил Лавров.

Как писал OBOZREVATEL ранее, сестра Софии Ротару показала ее фото из будущего.

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