''Мы создавали монстров'': раскрыта правда о махинациях и подкупах в шоу на РосТВ

Бывший редактор популярного шоу "Битва экстрасенсов" Олег Лоскутов рассказал правду о том, как участники за деньги проходили в финал программы и платили за победу.

Как оказалось, мужчина сам мог обеспечить прохождение испытания тому или иному "магу" за вознаграждение. Иногда суммы в конверте за подсказки во время съемок могли позволить покупку автомобиля, пишет "Комсомольская правда".

По словам бывшего редактора "Битвы экстрасенсов" практически все участники шоу имеют актерское образование и опыт работы на телевидении. Для большинства из них придумываются яркие истории жизни, которые помогают зрителям поверить в экстрасенсорные способности магов.

Шоу "Битва экстрасенсов" Тeleprogramma.pro

"Сегодня все поставлено на поток, проект раскручен. А когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду. Ни одного экстрасенса, которых сейчас знает вся страна, до этого телепроекта народ не знал. Биография написана с чистого листа. Конечно же, экстрасенсам дают подсказки, иначе шоу будет провальным – никто ничего не сможет угадать. За помощь в прохождении испытаний они щедро платили", – рассказал Олег Лоскутов.

Шоу "Битва экстрасенсов" NicStyle.ru

Также он отметил, что изначально в шоу не было конкретных расценок, поэтому победителем мог стать тот, кто больше заплатит или просто приглянется продюсерам. Однако многие сотрудники "Битвы экстрасенсов" получали плату за продвижение тех или иных участников.

"Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч рублей. В четвертом сезоне у меня было 30 тысяч за каждое испытание, но зато за выход в финал давали уже 300 тысяч рублей", – отметил Лоскутов.

Он также добавил, что на шоу существовал своеобразный прайс-лист, где была указана стоимость помощи сотрудников съемочной площадки участникам.

Позже мне рассказывал один редактор, что в 2011 году был уже назначенный ценник: якобы берут 2000 долларов за успешное прохождение испытания, пару-тройку сотен тысяч рублей – за попадание в финал. Сейчас, скорее всего, ценники еще выше. А тогда выходило, что 600-700 тысяч рублей тратили на то, чтобы определеннsq экстрасенс вышел в финал", – пояснил мужчина.

Шоу "Битва экстрасенсов" Тeleprogramma.pro

Сам же Лоскутов принимал участие в активном продвижении победительницы первого сезона Натальи Воротниковой. Олег помогал колдунье успешно проходить испытания, за что получал внушительное вознаграждение.

"Ко мне лично обратился директор "магического центра", в котором работала экстрасенс Наталья Воротникова. Мне давали конверты с деньгами, и я, что называется, увяз. Никто не ожидал такой популярности от этого проекта", – подчеркнул Олег.

Шоу "Битва экстрасенсов" NicStyle.ru

"В один момент продюсер, когда мы сидели в редакторской, произнесла фразу, которая мне запомнилась: "Гореть нам всем в аду за эту программу". Мы понимали, что создаем монстров. Люди, которым мы силами телевидения "дали" сверхспособности, в реальности не имеют даже психологического образования. И при этом они устраивают сеансы и тренинги, которые могут нанести вред психике", – заявил бывший редактор проекта.

Шоу "Битва экстрасенсов" Тeleprogramma.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонники российской певицы Ольги Бузовой рассказали правду о ее концерте, который состоялся 12 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Зрители, которые присутствовали на мероприятии, отметили, что концертный зал был на половину пустым.

Несмотря на это, сама певица утверждает, что Ледовый дворец был полностью заполнен.