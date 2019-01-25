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''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

1.3тЧитать материал на украинском

Пользователи сети "поженили" украинскую артистку Ани Лорак с популярным в РФ певцом Сергеем Лазаревым. Более того, некоторые считают, что у пары якобы есть общий ребенок – сын Сергея Никита, которого он воспитывает один.

Такие мнения высказали поклонники под новым постом Сергея Лазарева в Instagram. Артист показал, как проводит время в отпуске, однако его фолловеров заинтересовал не сам Сергей, а его личная жизнь.

Ранее Лазарев показал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Фанаты же предположили, что вместе с ними в тайне проводит время и Лорак. Фаны подозревают, что артисты уже давно не друзья, а супруги.

К тому же, некоторые высказали мнение, что, собственно, Ани и является мамой мальчика, которую так тщательно скрывал российский певец. Пользователи не исключают, что якобы Сергей и Каролина предоставили свой биологический материал, а выносила ребенка суррогатная мать.

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В дискуссиях в сети фолловеры высказались, что Лазарев и Лорак уже много лет обманывают общество, а нынешний супруг певицы Мурат был, по их мнению, прикрытием, чтобы скрыть роман.

"Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат был прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея от Лорак", – предположили в сети. .

"Большего бреда и не представишь, Ани же еще даже не разведена", – высказались другие.

''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

''Мурат был прикрытием'': в сети сообщили о "тайной свадьбе" Лорак и Лазарева

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Напомним, о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак говорят уже довольно давно. Слухи о любовных отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных с изменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу, которого заметили с киевлянкой в одном из ночных заведений. Бракоразводный процесс Мурата и Каролины еще не завершен, а фанаты уже нашли артистке нового возлюбленного. Поклонники уверены, что артистов связывают романтические чувства, так как они проводят много времени вместе, о чем говорят их совместные фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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Персоны
Ани ЛоракАні ЛоракСергей Лазарев
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Смешно конечно нацисты, как вы клеймо людям даете, связанное с несчастием родится в вышем концлагерем)) Но смешно на первый взгляд, бандеровские крысы щипят завистью)))
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