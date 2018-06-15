Модный провал: Меган Маркл "подставили" стилисты королевы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая впервые сопровождала королеву Елизавету II во время официального визита, попала под критику журналистов из-за своего наряда.

Так, британские СМИ утверждают, что Маркл в своем облачении выглядела уныло и тускло, так как крой платья якобы скрыл ее прекрасную фигуру, пишет "Дни.ру".

Для того чтобы поприветствовать подданных дамы облачились в строгие костюмы. Супруга принца надела в бежевое платье от бренда Givenchy. Королева же нарядилась в кислотно-зеленое пальто и шляпку в тон.

Журналисты допускают, что наряд Меган Маркл выбирали придворные стилисты, которых больше заботило соблюдение дресс-кода нежели эстетическая составляющая костюма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Меган Маркл в очередной раз нарушила королевские правила. Она пришла на Церемонию выноса знамени по случаю дня рождения Елизаветы II в ненадлежащем виде.