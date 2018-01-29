"Мне с ним хорошо": что известно о личной жизни экс-Бориса Апреля

Борис Апрель, Аня Эйприл, Зианджа - каждый новый образ киевского студента Бориса Круглова, выпускника столичного Университета культуры сопровождались ажиотажем в сети и прессе. Хайпом, как принято говорить сегодня.

Помимо внешности, которой от раза к разу Круглов поражал, восхищал, а порой и шокировал фанов и папарацци, довольно часто аудиторию исполнителя интересовал вопрос, что находится за плотным занавесом личной жизни украинской звезды-трансгендера.

Борис Круглов Фото: celebritieslab.xyz

"Обозреватель" собрал самую занимательную информацию о личной жизни Бориса Апреля, который со стартом восьмого сезона шоу "Голос країни" переживает новую волну популярности.

Борис Апрель Фото: donbass.ua

В 2010 году, не выдержав натиска журналистов Борис Апрель заявил в интервью газете "Бульвар", что не намерен пускать посторонних в свою личную жизнь, впрочем, как и давать для этого хоть малейший повод.

"Это огромный стресс для меня и моих близких", - признался артист.

Поговаривали, что исполнитель был неравнодушным к модели Евгении Диордийчук. Якобы, сам Борис Апрель не единожды вспоминал об этом в беседах с прессой, к тому же пара по меньшей мере несколько раз появлялась на различных светских мероприятиях.

Евгения Диордийчук Фото: teleprostir.com

При этом певец всегда указывал на то, что на первом месте всегда находится его тяга к творчеству, живущий внутри него артист и стремительно растущая карьера.

Однако уже в 2014 году Борис публично перевернул старую страницу жизни, признался прессе в проведенной операции по смену пола и увеличению груди и даже ответил на один из самых занимательных вопросов - что происходит в личной жизни Ани Эйприл.

Аня Эйприл Фото: tsn.ua

Звезда отметила, что также намерена сохранять приватность, тем не менее упомянула, что встречается с парнем.

"Могу сказать лишь то, что сейчас у меня есть парень и мне с ним хорошо", - рассказала Аня Эйприл.

Напомним, Борис Апрель принял участие в восьмом сезоне шоу "Голос країни" под псевдонимом Зианджа. Выступление ранее популярного певца-фрика произвело фурор в зале проекта и соцсетях.

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