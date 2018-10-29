Миллионы: стало известно о колоссальных убытках Лободы из-за операции

Украинская поп-певица Светлана Лобода, которая в среду, 24 октября перенесла срочную операцию, лишилась ряда запланированных на осень выступлений, что обернулось для артистки миллионными убытками.

Как сообщает таблоид "Стархит", ввиду того, что Светлане Лободе был прописан постельный режим, певице пришлось перенести три выступления в России на январь 2019 года.

Фото: instagram.com

Как подсчитал источник, Лобода понесла миллионные убытки: несостоявшиеся концерты были запланированы в клубе "Крокус Сити Холл" 25, 26 и 28 октября, все билеты на них уже были проданы. Аренда одной из самых престижных площадок Москвы вместимостью более 7 тысяч зрителей обошлась звезде в районе 6 млн за 4 дня.

Вместе с артисткой в шоу должны были принимать участие еще 40 человек коллектива, который больше недели назад приехал из Киева. Соответственно, билеты на поезд в один конец для такой группы стоили порядка 250 тысяч рублей, к этому необходимо добавить затраты на проживание и репетиции, которые проходили в одном из павильонов "Главкино" на протяжении недели.

"Стоимость аренды второго зала, где репетировала Лобода и ее танцоры, составляет 52 тысячи рублей", - рассказал источнику директор по работе с клиентами.

Таким образом, сумма финансовых потерь составляет порядка 10 млн рублей (4,3 млн гривен).

Лобода в клинике Фото: instagram.com

Концерты певицы тем временем перенесены на январь будущего года, сама же Лобода еще остается в одной из московских клиник.

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