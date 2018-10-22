''Между нами было столько...'' Потап рассказал о личных отношениях с Каменских

Идея и наработки сольного проекта NK Насти Каменских принадлежат исключительно певице. А вот участие в нем Потапа основано, прежде всего, на "личных отношениях".

Об этом продюсер рассказал журналистам издания "Сегодня", комментируя успехи Насти Каменских в качестве сольной исполнительницы.

Фото: hochu.ua

"Идея сольного проекта принадлежит именно Насте. Я не продюсер проекта NK. Мое участие в этом проекте основано в первую очередь на личных отношениях с артисткой. Все, что происходит вокруг этого проекта, это вне моей работы — это больше фан, музыка и любовь", - подчеркнул он.

Рассказал Потап и о финансовых нюансах.

"Песни для Насти мы делаем по минимальным ценам, считая сумму, которую вкладываем только в производство. Между мною и Настей было уже столько денежных отношений, что теперь мы дошли до уровня, что ее успехи — это мои успехи, и наоборот. Нам нечего делить", - продолжил Потап.

По словам продюсера, на развитие сольной карьеры Каменских заработала самостоятельно.

"Настя — первая украинская артистка, кто уже сумел дойти до такого уровня", - указал он.

При этом Потап добавил: сольный проект Каменских получился настолько успешным, что о прежнем дуэте "Потап и Настя", который артисты поставили на паузу, они пока даже не задумываются.

"Зовут на корпоративы постоянно, недавно предлагали гонорар в четыре раза больше обычного. Но мы не скучаем по нашему дуэту", - признался он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Потап удивил фанов трансформацией в женщину в новом клипе его группы MOZGI.