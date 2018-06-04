MELOVIN сделал уверенное заявление о своей ориентации

Представитель Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN позитивно относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, однако никогда не позволит втянуть себя в их "сети".

Как отметил артист в интервью изданию "Високий замок", в Европе ему доводилось получать определенные "намеки на дружбу" от мужчин.

Фото: styler.rbc.ua

"Слава Богу, таких сообщений в соцсетях в свой адрес не встречал, - ответил певец на вопрос журналиста, интересуются ли им мужчины. - В Европе было несколько моментов с определенными намеками на дружбу. Положительно отношусь к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, главное, чтобы им было хорошо и они были счастливы. Но затянуть меня в свои сети - никогда.

"Меня вообще невозможно никуда насильно затащить, я - сильный и уверенный в себе человек", - далее подчеркнул певец.

При этом MELOVIN признался ,что на данный момент его сердце не принадлежит никому.

"Если бы мое сердце уже принадлежало какой-то девушке, не успел бы ни музыкой заниматься, ни подготовкой к "Евровидению". В жизни все происходит не случайно. Но невозможно предсказать, с кем я буду в будущем", - ответил он.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье, 12-13 мая, в столице Португалии Лиссабоне прошел гранд-финал "Евровидения-2018", в рамках которого за победу в конкурсе соревновались 26 стран-финалисток.

Представитель от Украины MELOVIN - получил 11 баллов от жюри и 119 баллов от зрителей конкурса. В результате певец занял 17-е место из 26 возможных.

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