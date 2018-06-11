"Мальчик будет после": Лобода ответила на вопрос об отце ребенка

Украинская поп-дива Светлана Лобода, названа по возвращении из отпуска "Лучшей исполнительницей" России, не намерена останавливаться на втором ребенке, которого родила в одной из клиник США в мае этого года.

Об этом опальная артистка рассказала в интервью российскому порталу МК, указав, что "когда-нибудь" расскажет и об отце новорожденной дочери, которого до сих пор держит в секрете. В целом же, по словам Лободы, у нее в личной жизни "все шикарно".

"Поначалу очень хотела мальчика, когда узнала, что беременна. Но вся семья у меня сильно хотела девочку. Моя доченька требовала: мама, только сестричку хочу! И, когда мы узнали, что у нас все-таки будет сестричка, счастья было много, я с этой мыслью свыклась за неделю и решила, что мальчик будет после. Успеем еще", - отметила певица.

На время поездки в Москву Лобода оставила дочь в Лос-Анджелесе.

"Я оставила все, что нужно, на неделю вперед, хотя прилетела всего на два дня. Свое грудное молоко", - добавила она.

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При этом артистка намерена вернуться в США и со своими песнями.

"У меня есть цель быть артистом номером один очень долгое время, и, может, не только в одной или двух странах, а идти и дальше. Поэтому я усердно учу английский язык, общаюсь с правильными людьми, ищем менеджеров. Может, что-то и получится", - раскрыла она свои планы.

Примечательно, что исполнительница не отказалась говорить об отце второго ребенка, как это бывало прежде, однако все же ушла от ответа. На вопрос, когда фаны узнают имя избранника, Лобода коротко ответила: "Когда-нибудь… когда-нибудь... У меня все шикарно".

Напомним, в сети и на страницах таблоидов бытуют мнения, что забеременела Лобода от вокалиста знаменитой немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Светлана Лобода опубликовала трогательное видео с дочерью.