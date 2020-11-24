Заклятые друзья: звезды, которые разругались в пух и прах после многолетней дружбы

Пронести дружбу сквозь года – задача не из легких, а особенно для знаменитостей, когда в личную жизнь так и норовят "пролезть" папарацци со своими камерами. Профессиональные конфликты и конкуренция, любовные треугольники и соперничество за внимание публики часто становятся причиной раздора.

Как Локлир и Ричардс не поделили одного мужчину, а Гвинет Пэлтроу "подставила" Вайнону Райдер – читайте в материале OBOZREVATEL о бывших друзьях в мире шоу-бизнеса.

Светская львица Пэрис Хилтон дружила с Ким Кардашьян несколько лет в начале 2000-х. Подруги были неразлучны, появляясь вместе на всех мероприятиях, обнимались и позировали на фото. Однако, как только реалити-шоу "Семейка Кардашьян" начало набирать популярность, дружба двух светских див "рассыпалась".

Поговаривают, что Пэрис Хилтон сознательно не стала продолжать общение с Ким, поскольку ей нужна была так называемая "некрасивая подружка", а не успешная соратница рядом.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян hellomagazine.com

Гвинет Пэлтроу и Вайнона Райдер

Дружить две актрисы начали на заре своей карьеры, в начале 1990-х годов. Гвинет и Вайнона появлялись на каждой вечеринке, держались за руки и обнимались. Гром прогремел в 1998 году – тогда Пелтроу находилась буквально в зените славы после выхода фильма "Влюбленный Шекспир". Кстати, эта картина была удостоена семи статуэток "Оскар", одна из которых досталась Пэлтроу.

Однако, поклонники заметили, что после успеха, Пэлтроу перестала общаться с Вайноной Райдер. По заверениям последней, ссора произошла из-за того, что роль Виолы предназначалась ей, а "заклятая подруга" отобрала у нее эту возможность.

Гвинет Пэлтроу и Вайнона Райдер www.thetalko.com

Орландо Блум и Джастин Бибер

Не сказать, что Орландо Блум и Джастин Бибер были прямо лучшими друзьями, но общались звезды неплохо. Однако, в июле 2014 года Блум и Бибер серьезно поругались и причиной этому, по классике, стала женщина. Вернее, бывшая жена актера Миранда Керр. Якобы Бибер сказал Блуму на ухо: "Она была хороша", намекая на роман с моделью.

Правда, сама Керр опровергла данные слухи и заявила, что подрались они вовсе не из-за нее, но подробности сообщать отказалась.

Селена Гомес и Деми Ловато

О дружбе Селены Гомес и Деми Ловато ходили легенды – звезды дружили с 11 лет, с того самого момента, как обе актрисы начали сниматься в проектах "Дисней". Гомес и Ловато находили в своем графике время для встреч, везде появлялись вместе. Однако, с 2013 года актрис не общаются – говорят, всему виной мужчина, которого не поделили "заклятые подружки".

Деми Ловато и Селена Гомес www.tmz.com

Хизер Локлир и Дениз Ричардс

Локлир и Ричардс связывала многолетняя крепкая дружба, Ричардс даже была свидетельницей на свадьбе Локлир и Ричарда Самбора, гитариста Bon Jovi. Однако, спустя пять лет дружба рассыпалась после того, как муж Локлир закрутил интрижку с Ричардс. В итоге – дружбе конец, а вот бывшие супруги восстановили общение ради их общей дочери Авы.

Хизер Локлир и Дениз Ричардс headtopics.com

Кевин Смит и Бен Аффлек

Бен Аффлек и Кевин Смит были друзьями "не разлей вода". Однако, все изменилось в 2005 году, когда Аффлек женился на Дженнифер Гарнер. Эту дружбу тоже разрушила женщина, но любовный треугольник совсем не причем. Смит перестал общаться с другом, мотивируя это тем, что "Бен совершенно перестал о нем думать".

При этом, даже после развода Аффлека и Гарнер, отношения между бывшими друзьями так и не наладились.

Кевин Смит и Бен Аффлек uproxx.com

Мадонна и Гвинет Пэлтроу

Оказывается, Вайнона Райдер – не единственная "заклятая подруга" Гвинет Пэлтроу. Давным-давно хорошая дружба связывала актрису с Мадонной. Подруги дружили до 2010 года, а затем между ними пробежала черная кошка. Причину раздора обе звезды до сих пор держат в тайне. Однако, Мадонна однажды сказала, что все произошло из-за ряда "нелицеприятных заявлений Пэлтроу в прессе". С тех пор бывшие подруги не раз высказывались друг о друге в негативном ключе, а о примирении не идет и речи.

Мадонна и Гвинет Пэлтроу www.marieclaire.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сериал "Друзья" преподал нам уроки настоящей дружбы.