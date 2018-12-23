"Люди для нее людишки": российскую звезду обвинили в пьяном дебоше по дороге из Украины

Российскую певицу Любовь Успенскую обвинили в пьяном дебоше на перелете Киев-Минск-Москва.

Об этом написали поклонники Успенской на ее странице в Instagram. "Я никогда не встречал на перелете Киев — Минск — Москва настолько пьяных людей! Это очень стыдно. Никогда не куплю ни одной ее песни больше! И все из-за собачки. А все в бизнес-зале для нее были просто людишками", — написал пользователь tropicantro.

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Другие поклонники, которых цитирует сайт VistaNews, подтвердили неподобающее поведение певицы. По их сведениям, проблемы с алкоголем начались у женщины после того, как она сделала пластическую операцию.

"Люба, хватит бухать! Успенская и вовсе "озверела" после пластики и напивается "до чертиков", как ей не стыдно-то?"; "У нее пир среди чумы! Дочь еле спасли, а Успенской все побоку — молодится, юбки короткие надевает... Для кого она старается? Или это последствия белочки?, "Люди для нее людишки" — пишут пользователи сети.

Любовь Успенская Лайм

Любовь Успенская РБК

Любовь Успенская РБК

Как ранее писал OBOZREVATEL, летом 2018 года российский актер Алексей Панин сошел с борта самолета"Симферополь - Москва" после отдыха в аннексированном Крыму. РосСМИ приписывали ему пьяный дебош в салоне авиалайнера, но актер все отрицал.