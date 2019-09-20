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20 сентября • обновлено в 15:20
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"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, спровоцировала слухи о новом романе.

Она написала в Instagram страстное признание модели и актеру Назару Грабару, который снимался в ее клипе, вызвав тем самым ажиотаж среди поклонников.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

"Ценю, люблю и хочу, чтобы у тебя все случилось, мой дорогой талантливейший друг. С днем твоего рождения", – написал Лобода.

"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания

В комментариях пользователи отметили, что они отлично смотрятся вместе, хотя некоторые из-за необычной красоты Назара приняли его за девушку.

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"О, уже два мужика", "Все так обеспокоены, почему ты замуж не выходишь", "И так понятно. Не только друг. И хороший любовник. Совет да любовь вам", "И кто из них Лобода", "Какие вы красивые", – отметили в сети.

"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания
"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания
"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания
"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания
"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания
"Люблю и хочу": Лободу заподозрили в новом романе из-за страстного признания

Как сообщал OBOZREVATEL, Лободе уже неоднократно приписывали роман с разными мужчинами. Недавно в сети распространили информацию, что она состоит в отношениях с Александром Реввой (Артур Пирожков) из-за провокационного тизера.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Теги
шоу-бизнес слухи
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