Лобода засветила странное фото с солистом Rammstein

Украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в сети необычное фото с солистом немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которого в СМИ последнее время называют ее возлюбленным и даже отцом второй дочери.

Снимком на личной странице в Instagram Лобода поздравила Линдеманна с днем рождения, 4 января певцу исполнилось 56 лет.

"С днем рождения, мой самый замечательный доктор в мире", - коротко прокомментировала она фотографию, на которой изображена в больничной палате. Рядом с артисткой в форме врача и со шприцом в руке запечатлен лидер Rammstein.

Судя по всему, фотография была сделана недавно, в октябре 2018 года, когда Линдеманн лично приехал в одну из московских клиник, чтобы забрать Светлану Лободу после срочной операции на почках. Тогда же в СМИ появилась информация, будто узнав о госпитализации певицы, фронтмен Rammstein решил вылететь в Москву. Ради этого он якобы отложил съемки нового клипа в Европе и даже купил билет эконом-класса.

Менее чем за час после публикации снимок Светланы Лободы в Instagram собрал свыше 70 тыс. лайков, лишь единицы фолловеров артистки не узнали в ее "докторе" Тилля Линдеманна. Фотография стала поводом очередной волны дискуссий в комментариях на тему того, действительно ли немецкий музыкант является отцом второй дочери артистки, которую та назвала Тильдой.

В личных Instagram-сториз Светлана Лобода опубликовала и короткое видео, на котором показала, как записывает со старшей дочерье Евой поздравительную песню "Happy Birthday To You", очевидно, для Тилля Линдеманна.

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