Лобода сверкнула грудью: горячие фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, разместила серию откровенных фото.
На снимках, опубликованных в Instagram, можно увидеть 36-летнюю звезду в смелом серебряном наряде, который обнажает ее грудь.
Рядом с Лободой позируют девушки, которые нарядились в не менее сексуальные образы. На них надеты соблазнительные боди поверх колготок в сеточку.
"Вернулась домой! Девушки идут на концерт", – подписала кадры опальная артистка.
LOBODA с девушками
instagram.com/lobodaofficial
LOBODA с девушками
instagram.com/lobodaofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода и Собчак снялись для Киркорова. Российский поп-король опубликовал соответствующее видео.
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