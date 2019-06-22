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Лобода сверкнула грудью: горячие фото

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Украинская певица Светлана Лобода, которая сбежала в РФ, разместила серию откровенных фото.

На снимках, опубликованных в Instagram, можно увидеть 36-летнюю звезду в смелом серебряном наряде, который обнажает ее грудь.

Рядом с Лободой позируют девушки, которые нарядились в не менее сексуальные образы. На них надеты соблазнительные боди поверх колготок в сеточку.

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"Вернулась домой! Девушки идут на концерт", – подписала кадры опальная артистка.

LOBODA с девушками

LOBODA с девушками

instagram.com/lobodaofficial

LOBODA с девушками

LOBODA с девушками

instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода и Собчак снялись для Киркорова. Российский поп-король опубликовал соответствующее видео.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
Теги
звездыInstagramфотосессия
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