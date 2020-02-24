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24 февраля • обновлено в 20:36
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Лещенко позвал скандальную Maruv выехать в Москву: Родина ее гнобит

3.5т
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Советский и российский певец Лев Лещенко предложил скандальной украинке Maruv уехать в Москву, после того, как она поздравила мужчин с 23 февраля.

Лещенко заявил, что уже несколько лет следит за творчеством украинской исполнительницы и считает, что "в Украине ее гнобят", пишет "Подъём".

"Это потрясающая совершенно певица, очень красивая и продуктивно работающая, великолепно двигается. Это явление в европейской жизни, я считаю: необычная, очень стильная, очень профессиональная. Я года два на нее смотрю уже. Я с ней не знаком, мы не разговаривали, но если она захочет, я с удовольствием спою с ней дуэтом", – высказался Лещенко.

Maruv и Лев Лещенко

Maruv и Лев Лещенко

Также он добавил, что Maruv необходимо "бросить Украину", так как в родной стране ее гнобят. Артист посоветовал украинской певице приехать в Москву.

"Ей надо бросать эту родину, которая ее гнобит и не воспринимает. Пусть приезжает в Москву, мы ей поможем. Будет выступать и радоваться жизни", – подытожил он.

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Автор
Ева Романова
Тема
23 февраля
Персона
MARUV
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Я бы посмотрел как Лещенко на четвереньках на цепи,а Марув закинув ногу на спину и подергивая поводок для припева ЛЕЩЕНКА...гав гав гав
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Червоний Данило
Червоний Данило
нее..лучше Марув и Лещенко ехать сразу в гости к Кобзону!
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