Лазарев на отдыхе живет вместе с мужчиной: слухи о паре слили в сеть

Российский певец Сергей Лазарев, которого подозревают в романе с музыкантом и моделью Алексом Малиновским, живет вместе с ним во время отдыха в Сочи.

Такую информацию якобы распространили сотрудники гостиницы Hyatt, где проводит время "пара". Об этом пишет Telegram-канал "Звездач". Позже информацию распространили и другие паблики.

Так, согласно данным источника, вместе с Лазаревым и Малиновским также приехали их друзья. Они все поселились в престижном отеле. Сообщается, что Сергей живет там вместе с Алексом.

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский

"Может вам интересно, Лазарев с Малиновским остановились у нас в отеле. С ними большая компания друзей – все отдыхают парочками. Вчера заказывали шампанское в номер, живут они вместе", – сообщил информатор.

Позже администрация отеля обратилась к Telegram-каналу с просьбой удалить пост и опровергнуть информацию.

Telegram-канал "Звездач"

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

Также Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью его сына Никиты. Помимо этого, не утихают слухи, что Сергей Лазарев – сторонник нетрадиционной сексуальной ориентации.