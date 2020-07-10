Лазарев грубо прокомментировал слухи о романе с мужчиной. Видео

Российский певец Сергей Лазарев, которого подозревают в романе с певцом и криптомиллионером Алексом Малиновским, резко ответил на слухи.

Так, в настоящее время "пара" отдыхает вместе с друзьями в Сочи. На личной странице в Instagram артист прокомментировал информацию об их романе с Малиновским (смотрите видео в конце новости).

Лазарев появился на кадрах с эффектной блондинкой, которая отдыхает вместе с компанией.

Instagram Сергея Лазарева

"Пока всякие различные желтые гов*осайтики и Telegram-каналы судачат, кто с кем спит, мы наслаждаемся нашим отдыхом. Мы отмечаем день рождения друзей – Саши и Гриши Малиновских. Но я думаю, что после сегодняшнего вечера у вас добавится работы. Будете писать, писать, писать. Смотрите – перо не выпишите", –посмеялся над сплетнями певец.

Instagram Сергея Лазарева

Отметим, Сергей Лазарев засветился на отдыхе в Сочи с коллегой по цеху Алексом Малиновским, с которым ему ранее приписывали роман. Позже сотрудники гостиницы, в которой живет Лазарев с друзьями, обнародовали информацию о том, что они с Малиновским якобы сняли один номер на двоих. Это повлекло новую волну слухов об их отношениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

Также Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью его сына Никиты. Помимо этого, не утихают слухи, что Сергей Лазарев – сторонник нетрадиционной сексуальной ориентации.