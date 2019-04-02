"Кто-то из близких": скандальная секс-бомба из "Дома-2" заявила о крупном ограблении

Российская телеведущая и блогер, экс-звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева заявила о краже дорогостоящих украшений с бриллиантами.

Так, телезвезда отметила, что в ее доме не бывает малознакомых людей, посему совершить кражу мог только кто-то из близких. У Алены пропало несколько колец с крупными бриллиантами, пишет "СтарХит".

Водонаева надеется, что ей все же удастся найти украшения, в противном случае придется обращаться в полицию.

Водонаева и Бузова tv.i.ua

"Сегодня хотела надеть кольцо с большим белым камнем и поняла, что у меня нет аж двух моих колец. Я не знаю, что делать и что думать. Хочу просто оказаться дурой, не туда положившей цацки. Боюсь что-то думать на кого-то", — поделилась переживаниями Алена.

Также она отметила, что очень переживает по поводу потери.

"Настроение — грусть! Я не припомню, когда мне было так грустно, как сегодня. Один раз, когда с парнем рассталась несколько лет назад, сильно переживала. Вот по эмоциям сегодня так же. Хотя нет, еще грустнее", — рассказала Водонаева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Водонаева показала видео эротического танца, который исполнила для своих подписчиков в обтягивающем боди и высоких сапогах.

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