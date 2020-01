Кто такая Сара Хэнбери и что за секс-скандал из-за нее с Меган Маркл

Причиной ухода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи может стать ссора, связанная с возможной изменой принца Уильяма Кейт Миддлтон с Сарой Роуз Хэнбери.

Как утверждает в Facebook журналистка "Эхо Москвы" Карина Орлова со ссылкой на источники в Великобритании, прошлой весной принц Уильям изменил своей супруге Кейт Миддлтон с ее подругой – Сарой Роуз Хэнбери. Об этой истории было множество публикаций в британской прессе, однако официально слухи были опровергнуты.

Однако в декабре в таблоидах появилась информация, согласно которой, Уильям якобы по-прежнему изменяет жене с Сарой Хэнбери, о чем узнала Меган Маркл, тотчас же направившаяся к Кейт Миддлтон, заявив ей, что терпеть измену – неуважение к самой себе.

Согласно источникам Орловой, Кейт, прекрасно зная об изменах мужа, напротив, решила пойти к Уильяму и поговорить с ним, чтобы он провел разговор с братом Гарри для "вразумления" Меган Маркл.

"Уильям пошел к Гарри и сказал что-то вроде calm down your bitch, на что в ответ получил по морде. Завязалась драка", - пишет Карина Орлова, уверяя, что именно это стало причиной ухода Гарри и Маркл из королевской семьи.

Сару Роуз Хэнбери британские средства массовой информации называют "подругой" Кейт Миддлтон. Она замужем за маркизом Дэвидом Чолмонделей и тоже носит титул маркизы. У них трое детей.

I heard it is Sarah Rose Hanbury whom William have an affair with. She is a friend of Kate. pic.twitter.com/hXnTpirhfA

Хэнбери некоторое время работала аналитиком в Консервативной партии Великобритании в британском парламенте, однако во время работы ее заметило модельное агентство Storm Models.

Rose Hanbury, Marchioness of Cholmondeley, was at the State Banquet at Buckingham Palace tonight — and it looks like she was at the VERY end of the procession into the ballroom.

(📸 @GettyImages) pic.twitter.com/kvySFML6al