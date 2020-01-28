Кто такая Наоми Ланг и правда ли она родила Чернышеву дочь втайне от Заворотнюк

Наоми Ланг - знаменитая американская фигуристка, которая долгое время работала в паре с мужем актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым.
По некоторым данным, у них был роман, а сейчас дочь спортсменки считают похожей на россиянина.
Ланг сейчас 41 год, а с Чернышевым она работала в начале 2000-ых годов, и они пять лет ряду вместе выигрывали различные чемпионаты по танцам на льду. Но потом женщина травмировалась и была вынуждена уйти из большого спорта.
Некоторые считают, что настоящей причиной могла стать беременность - вскоре родилась девочка, Лилли-Эшли.
Официально Наоми и Петр не были вместе, она была в отношениях с другим спортсменом, и ребенок носит его фамилию, но слухи об их связи не утихают до сих пор.
Вот как девочка сейчас выглядит:
После этого женщина уже во второй раз замужем, родила еще двух дочерей и двух сыновей.
Публично семьи поддерживают дружеские отношения.
Несколько лет назад Петр и Наоми ненадолго воссоединились на льду:
И до сих пор американка постоянно с теплотой вспоминает Чернышева, публикует их общие фото и снимки спортсмена с ее дочерью:
Напомним, ранее у Навки раскрыли интересный факт о муже Заворотнюк.
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