Главная Новости
19 ноября • обновлено в 20:34
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Сплетни

Кожевникову заподозрили в беременности: звезда "Универа" тонко ответила

976
Читать материал на украинском

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова ответила на волну слухов по поводу беременности.

Она опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, обнажив живот, чтобы поставить точку в этом вопросе.

"Для тех, кто до сих пор не верит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать. Фото сделано минуту назад", – отреагировала она.

Мария Кожевникова заявила, что не беременна

Мария Кожевникова заявила, что не беременна

instagram/mkozhevnikova

Новости
Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Не все поклонники поняли, о чем идет речь. А некоторые и вовсе подумали, что она подтверждает факт беременности.

"Наверно, ранний срок", "Просто люди уже не знают, до чего докапаться", "Вы снова беременная? Крутяк", "И без кубиков зашибись", "Прекрасная фигура", "Да верим, верим", – прокомментировали в сети.

Кожевникову заподозрили в беременности: звезда "Универа" тонко ответила
Кожевникову заподозрили в беременности: звезда "Универа" тонко ответила
Кожевникову заподозрили в беременности: звезда "Универа" тонко ответила

Кожевникова ответила на слухи о беременности

Кожевникова ответила на слухи о беременности

instagram/mkozhevnikova

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о беременности начали распространяться после того, как Кожевникова опубликовала фото, на которых позировала в платье свободного кроя, сквозь которое проглядывался животик.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Мария Кожевникова
Место
Россия
Теги
слухи сплетни шоу-бизнес беременность фотографии
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Жаба
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кому интересны запаребриковые шлюхи?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги