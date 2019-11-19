Кожевникову заподозрили в беременности: звезда "Универа" тонко ответила

Звезда сериала "Универ" и экс-депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова ответила на волну слухов по поводу беременности.

Она опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, обнажив живот, чтобы поставить точку в этом вопросе.

"Для тех, кто до сих пор не верит, что я не беременна. Кубиков, конечно, нет, но будем работать. Фото сделано минуту назад", – отреагировала она.

Мария Кожевникова заявила, что не беременна instagram/mkozhevnikova

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Не все поклонники поняли, о чем идет речь. А некоторые и вовсе подумали, что она подтверждает факт беременности.

"Наверно, ранний срок", "Просто люди уже не знают, до чего докапаться", "Вы снова беременная? Крутяк", "И без кубиков зашибись", "Прекрасная фигура", "Да верим, верим", – прокомментировали в сети.

Кожевникова ответила на слухи о беременности instagram/mkozhevnikova

Как сообщал OBOZREVATEL, слухи о беременности начали распространяться после того, как Кожевникова опубликовала фото, на которых позировала в платье свободного кроя, сквозь которое проглядывался животик.

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