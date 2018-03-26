"Королева Украины": мать Насти Каменских решилась на дерзкое тату

Мать украинской поп-дивы Насти Каменских, 63-летняя экс-солистка хора имени Веревки Лидия Каменских похвасталась неожиданным тату, посвященным дочери, которую она считает королевой.

Как рассказала сама исполнительница, ее детство и первые концерты проходили под строгим контролем матери, однако сегодня между ними крепкие дружественные отношения. Каменских ласково называет маму "моя Лидочка".

"У моей мамы есть одно поразительнае качество. Ей вообще никогда не бывает что-то сложно. Чтобы я ей не предложила, она всегда соглашается", - процитировал певицу ТСН.

Так певица предложила матери сделать тату, на что Лидия Каменских согласилась и охотно похвасталась журналистам рисунком на внутренней стороне левой руки. Для тату мать знаменитости выбрала Украину и корону, которые якобы символизируют популярность ее дочери.

"У меня здесь Украина и корона, потому что моя дочь - королева", - гордо отметила она.

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