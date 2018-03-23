Кара Делевинь "засветилась" в постели с дочерью Майкла Джексона

Знаменитая британская актриса и модель Кара Делевинь и дочь Майкла Джексона Пэрис.подогрели слухи о своем романе.

Так, Пэрис опубликовала в Snapchat фотографии, на которых запечатлена в постели с Карой, передает Daily Mail.

На снимках видно, что актрисы, обнявшись, лежат на кровати и смотрят фильм "Кэрол". К слову, эта картина рассказывает о любви, вспыхнувшей между двумя женщинами. Возможно, это является намеком на тесные отношения между девушками или, наоборот, троллингом слухов по поводу их романа.

Кара Делевинь и Пэрис Джексон Скриншот Daily Mail

"Кэрол" Скриншот Daily Mail

Кара Делевинь и Пэрис Джексон Скриншот Daily Mail

Кара Делевинь и Пэрис Джексон Скриншот Daily Mail

Однако инсайдеры утверждают, что Кару и Пэрис действительно связывает нечто большее, чем дружба.

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"Нельзя отрицать, что между ними пробежала искра", - признался анонимный источник Daily Mail.

Кара Делевинь и Пэрис Джексон Kinoafisha

Отметим, что Делевинь известна своей бисексуальностью. Она долгое время встречалась с певицей Энни Кларк, однако в 2016 году пара рассталась. Пэрис же никогда открыто не заявляла о своей бисексуальности — у нее был роман с футболистом Честером Кастелло, отношения с барабанщиком Street Drum Corps Майклом Сноди, а еще недавно она встречалась с манекенщиком Тайлером Грином.

Слухи о том, что Кара встречается с Пэрис, начали активно распространятся в конце 2017 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Кара Делевинь снялась полностью обнаженной в ванной.