''Кандидатура отпадает'': в России опровергли участие Лазарева в ''Евровидении-2019''

Российский певец Сергей Лазарев не будет представлять РФ на песенном конкурсе "Евровидение-2019". Такое мнение высказали его поклонники из-за того, что артист анонсировал масштабный концертный тур.

Певец планирует выступить в 33 городах, среди которых 27 российских и 6 немецких. Согласно расписанию, которое Сергей опубликовал на своей странице в Instagram, крайний концерт тура состоится 21 апреля 2019 года. Полуфиналы "Евровидения", в свою очередь, пройдут 14 и 16 мая.

Многие фаны Лазарева всерьез озадачены тем, что певец якобы не успеет подготовится к выступлению на "Евровидении", а, следовательно, его кандидатура как участника отпадает.

"Если бы он реально ехал на "Евровидение", то на апрель не ставил бы концертов, чтобы было время подготовиться. Это говорит о том, что кандидатура отпадает", – предположили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ российские СМИ сообщили, что Сергей Лазарев готовится представить свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019".

Перед этим в России озвучили вероятный список претендентов на участие в международном песенном конкурсе. Однако уже 15 января сайт с аккредитационной формой запретил доступ для пользователей из РФ.

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