"Спасибо сексуальному фотографу": Каменских заинтриговала сеть новым фото

Украинская поп-дива Настя Каменских похвасталась в Instagram горячим фото с курортного побережья Италии, где проводит время с неким "сексуальным фотографом".

На свежем снимке в соцсети певица, эффектно запрокинув голову, позирует в купальнике на задней палубе прогулочного катера.

"Спасибо моему сексуальному фотографу", - коротко прокомментировала она свой пост.

Всего за несколько часов фотография собрала более 90 тыс. лайков и десятки любопытных комментариев, в которых фолловеры звезды гадают, с кем же Каменских проводит отпуск, и кто же является тем самым сексуальным фотографом.

При этом, как писал ранее OBOZREVATEL, пользователи соцсети подловили Настю Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) на совместном отдыхе в Италии. Звездная пара уже который день публикует на своих страницах в Instagram снимки и видео с идентичных локаций.

Это в очередной раз лишь добавило интриги к вопросу об отношениях Потапа и Насти, которых уже давно заподозрили в тайной свадьбе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полуголая Настя Каменских снялась в горячей фотосессии, заинтриговав поклонников.