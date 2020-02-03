Какой настоящий возраст скрывает Вера Брежнева, ее фото в молодости

В понедельник 3 февраля 2020 года певица Вера Брежнева празднует свой день рождения, - но ходят слухи, что ей исполнилось больше 38-ми лет.

Многие уверены, что на самом деле женщина давно разменяла пятый десяток, просто скрывает свой возраст.

Брежнева, в девичестве носившая фамилию Галушка, утверждает, что родилась в 1982 году и в возрасте 20-ти лет начала выступать с "ВИА Грой" в 2002 году.

Но к тому моменту она успела сильно изменить внешность, получить высшее образование, поработать и родить дочь, - возникают вопросы, как ей удалось это сделать за несколько лет с момента окончания школы.

Смотрите, какой она была в юные годы:

А вот какой стала в "золотое" время "ВИА Гры":

Так, ходят слухи, что настоящий возраст Веры - около 44 лет.

Вот как она выглядит сейчас на фото:

Также смотрите, как выглядит семья Миллы Йовович, которая в свои 44 года накануне родила третьего ребенка.

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