Какой настоящий возраст скрывает Вера Брежнева, ее фото в молодости

В понедельник 3 февраля 2020 года певица Вера Брежнева празднует свой день рождения, - но ходят слухи, что ей исполнилось больше 38-ми лет.
Многие уверены, что на самом деле женщина давно разменяла пятый десяток, просто скрывает свой возраст.
Брежнева, в девичестве носившая фамилию Галушка, утверждает, что родилась в 1982 году и в возрасте 20-ти лет начала выступать с "ВИА Грой" в 2002 году.
Но к тому моменту она успела сильно изменить внешность, получить высшее образование, поработать и родить дочь, - возникают вопросы, как ей удалось это сделать за несколько лет с момента окончания школы.
Смотрите, какой она была в юные годы:
А вот какой стала в "золотое" время "ВИА Гры":
Так, ходят слухи, что настоящий возраст Веры - около 44 лет.
Вот как она выглядит сейчас на фото:
С корабля на бал! 🔥 Вернулась в работу и сразу активно) Уже завтра Санкт-Петербург, а вчера с особенным удовольствием приняла приглашение впервые вручать премии в музыкальных номинациях на одном из главных кинематографических событий - #ЗолотойОрел 🎬 Мои слова восхищения всем лауреатам и организатором 🙏 ❤ Очень красивый вечер с красивыми и потрясающе талантливыми людьми. Платье @arutmscw 💎 неизменно @mercuryjewellery Ну и угадайте , какая помада? Конечно @verabeauty.official 💋
"Я все понял!) оказывается, это неправильная пчёлы ) и наверное они делают неправильный мёд" 😂Винни-Пух. Редкий лонгрид от меня) Хочу поделиться своим наблюдением ) Оказывается, так можно было😉)) Год из года мы делаем одно и тоже, кто-то боится что-то менять, кто-то просто не хочет. Привыкаем и иногда даже не представляем, как может быть иначе. А тут вдруг получилось иначе) Начну с того, что я, наблюдая за хаосом перед Новым годом, была абсолютно спокойна. Даже не знаю, чем это объяснить. В ноябре и декабре было столько работы, что выходные за 2 месяца можно было посчитать на пальцах одной руки. Видимо, организм аккумулировал энергию и тратил ее только на работу) поэтому я не реагировала ни на что вокруг. И так как я Новый год впервые за 12 лет праздновала на работе в другом городе , было все иначе, чем обычно. Соответственно, впервые за эти годы традиционно не делала свой фирменный салат Оливье (который делаю и ем раз в год) 😂🙈. А значит и не ела его)) Так же у меня не было ночного застолья , к которому ежегодно я так привыкла. Выпила символически пол бокала шампанского с любимым коллективом. После концерта мы здорово все вместе посидели у меня в номере. Шутили, болтали,без еды, но с шикарным настроением. До этого, 31го у меня была полноценная неспешная тренировка, а 1го утром я выспалась и в прекрасном самочувствии полетела домой. Не было переедания, не было тяжелой головы с утра. К счастью, дома тоже все были в прекрасном состоянии. И читая в интернете первые дни о том, как многие поправились, я обнаружила, что похудела)) мне не пришлось после новогодних празднований бояться встать на весы, "приходить в себя", "возвращаться в форму". Потому что я была в отличной форме физической и моральной) да, нагрузки последних 2х месяцев сказались на мне и я дней 7 после нг просто восстанавливалась, отдыхала, правильно питалась, делала любимые тренировки. А позавчера наконец-то почувствовала, что батарейка снова заряжена. К чему я все это. Это так интересно, иногда менять привычки, удобные правила, меняться самому. Мне очень понравилось мое ощущение легкости в праздничный период. Желаю себе и вам такой же легкости физической и эмоциональной на весь год. ✨
Также смотрите, как выглядит семья Миллы Йовович, которая в свои 44 года накануне родила третьего ребенка.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.