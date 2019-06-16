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"Какая чушь!" Собчак жестко сцепилась с экс-невестой Баскова

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак раскритиковала бывшую невесту Николая Баскова – фотомодель Викторию Лопыреву.

Собчак возмутил следующий пост Лопыревой в Instagram:

"Как вы считаете, женщина должна быть сексуальной? Современное фем-течение уверяет, что не должна. Вроде как быть сексуальной нынче зазорно", – спросил у фотомодели один из оппонентов. Ответ на него она опубликовала в социальной сети фотомодели.

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Лопырева заявила, что это бред. Она считает, что никто никому ничего не должен, как выглядеть, во что одеваться – личное дело каждого. Тем не менее, в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Лопырева отмечает, что не имеет в виду исключительно внешнюю атрибутику – одежду, прическу. Это, по ее мнению, как раз не самое главное.

"Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией. Это либо есть в человеке, либо нет", – утверждает знаменитость.

SnC: Как вы считаете, женщина должна быть сексуальной? Современное фем-течение уверяет, что не должна. Вроде как быть сексуальной нынче зазорно… MissV: Какой бред! Разумеется. женщина по большому счёту вообще ничего никому не должна, мужчина -тоже. Как выглядеть, во что одеваться - личное дело каждого. Но в основе отношений между полами всегда лежит сексуальная привлекательность, так устроено природой. Не имею в виду исключительно внешнюю атрибутику - одежду, прическу - это как раз не самое главное. Настоящая сексуальность всегда внутри, независимо от цвета волос, длины юбки или высоты каблука, и проявляется она порой просто жестом, взглядом, интонацией... Это либо есть в человеке, либо нет. (Продолжение моего интервью читайте на сайте SnC 🖌)фото @gladkova.ph

Допис, поширений Victoria Lopyreva (@lopyrevavika)

В свою очередь Собчак оставила гневный комментарий под постом Лопыревой и обвинила ее втом, что она не знает истинного значения определения "феминизм", а также назвала девушку безграмотной.

"Какая чушь! Почему феминистка не может быть секси? Вы вообще понимаете значение этого слова? Фем-движение – это борьба за равные права, к сексуальности это не имеет никакого отношения", – высказала негодование светская львица.

Лопырева предпочла не отвечать на это, дабы избежать продолжения конфликта.

Скриншот

Скриншот

instagram.com/lopyrevavika

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Волочкова сцепилась с Собчак. Российская балерина резко раскритиковала телеведущую.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Ксения СобчакВиктория ЛопыреваНиколай Басков
Место
Россия
Теги
Instagramзвезды
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