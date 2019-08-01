Изменяет мужу? СМИ разразились новой "сенсацией" о дочке Пугачевой

Российскую певицу, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте заподозрили в романе с артистом Игорем Николаевым.

Об этом пишет издание Vlad Time, уточняя, что есть некоторые косвенные "доказательства", указывающие на их отношения.

По данным журналистов, Орбакайте долгое время была влюблена в коллегу матери, однако тогда роману не удалось состояться, так как она была 12-летней девочкой, и мать была против.

Позже у певицы появилась новая любовь – Владимир Пресняков, "который имел отдаленное сходство с Николаевым – все те же рыжеватые волосы и "сладкий" голосок". После этого она сошлась с Михаилом Земцовым, который стал ее мужем. Однако ходят слухи, что брак у них на грани.

Николаев и Орбакайте Експресс

В издании отметили, что по поводу жены Николаева в последнее время ничего не слышно. Он стал частым гостем в доме примадонны, так как является крестным отцом детей Пугачевой и Максима Галкина. Но посещает звездную семью он в гордом одиночестве.

Совпадением, по мнению журналистов, является тот факт, что и Орбакайте зачастила к матери, чего "раньше за ней замечено не было".

Игорь Николаев и Кристина Орбакайте instagram /igor_nikolaev_music

"Вполне вероятно, что Орбакайте может скрывать роман с Николаевым, а вновь вспыхнувшие чувства могли поспособствовать развитию отношений. Раньше Николаеву и Орбакайте мешал возраст Кристины и мама, "которая против". А сейчас их ровным счетом ничего не ограничивает, разве что две "полуразрушенные" семьи. Пару все чаще замечают вместе, но, если они действительно состоят в романтических отношениях, никто даже не заподозрит, ведь все считают их просто хорошими друзьями", – сказано в материале.

Кристина Орбакайте и Игорь Николаев instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ отличились другой "сенсацией", связанной с Орбакайте. В сети появилась информация, будто она была донором яйцеклеток для Пугачевой и Галкина.

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