"Искал порнуху – нашел Каменских": Потап жестко потроллил украинского ведущего

Украинский рэпер, лидер группы MOZGI Потап (Алексей Потапенко) ярко потроллил ведущего Славу Демина из-за Насти Каменских.
Так, во время интервью в студии проекта "Слава +" ведущий спросил Потапа, смотрит ли он о себе, или своей группе информацию, которую пишут в интернете. Рэпер отметил, что делает это исключительно по работе, а потом пошутил, что во время поиска порнороликов случайно наткнуся в сети на интервью Славы с Настей Каменских. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Я не ищу в интернете информацию о группе MOZGI, но вот после интервью зайду и почитаю, все то го*но, которое обо мне напишут. Вот недавно я случайно напоролся. Искал порнуху, а нашел Каменских и интервью Славы Демина. И там "лысый", и здесь", – пошутил рэпер.
Потап и Настя
show-biz.by
Отметим, Настя Каменских была в студии у Славы Демина в феврале 2019 года. Тогда артистка рассказала, что ей неоднократно предлагали деньги за секс, а также сделала интригующее заявление о Потапе и о воссоединении их знаменитого дуэта.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную.деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
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