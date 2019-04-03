"Искал порнуху – нашел Каменских": Потап жестко потроллил украинского ведущего

Украинский рэпер, лидер группы MOZGI Потап (Алексей Потапенко) ярко потроллил ведущего Славу Демина из-за Насти Каменских.

Так, во время интервью в студии проекта "Слава +" ведущий спросил Потапа, смотрит ли он о себе, или своей группе информацию, которую пишут в интернете. Рэпер отметил, что делает это исключительно по работе, а потом пошутил, что во время поиска порнороликов случайно наткнуся в сети на интервью Славы с Настей Каменских. Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я не ищу в интернете информацию о группе MOZGI, но вот после интервью зайду и почитаю, все то го*но, которое обо мне напишут. Вот недавно я случайно напоролся. Искал порнуху, а нашел Каменских и интервью Славы Демина. И там "лысый", и здесь", – пошутил рэпер.

Потап и Настя show-biz.by

Отметим, Настя Каменских была в студии у Славы Демина в феврале 2019 года. Тогда артистка рассказала, что ей неоднократно предлагали деньги за секс, а также сделала интригующее заявление о Потапе и о воссоединении их знаменитого дуэта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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