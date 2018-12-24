''Идите на х*й!'' Собчак и Шнуров публично покрыли матом друг друга

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и российская телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными оскорблениями в адрес друг друга.
Так, певец опубликовал в своем Instagram стих, в котором завуалированно прокомментировал слухи о расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. При этом Шнуров упрекнул Собчак в том, что она сама выставляет личную жизнь на публику, а затем возмущается пристальным вниманием к своей персоне.
Ироничное стихотворение вызвало бурную реакцию Ксении, которая, не сдерживая эмоций, послала матом музыканта и всех любителей сплетен.
"Хочу сказать, с добром и не без лишней лести - идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу еб*вшего мечту, Серёгу!" — написала теледива.
Сергей Шнуров и Ксения Собчак устроили публичную перепалку
Предлагаем вашему вниманию полные тексты стихов участников "баттла":
Сергей Шнуров:
Ну до чего ж смешные медиаперсоны!
Под свет софитов сами выставляли,
Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,
Семью, потом вдруг удивляются, - с х*я ли,
Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?
Вываливали всё и с тем же вместе,
Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.
Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.
И разместив очередное фото смело,
Сопроводив его посланием от Ошо,
Подписчику дают понять, - не ваше дело,
Живите своей жизнью, мой хороший.
Ксения Собчак:
Всем тем, кто в ожидании кинца "
Смотрите, она вышла без кольца".
С утра все "кумушки" заняли в зале место,
Чтоб помесить всех сплетен тесто.
Хочу сказать, с добром и не без лишней лести
- Идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте!
И прихватите вы с собой в дорогу,
Еб*вшего мечту, Серёгу!
Максим Виторган и Ксения Собчак
ВокругТВ
Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в сети появилась информация, что Ксения Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Муж телеведущей Максим Виторган отказался комментировать слухи, однако впервые вышел на публику без кольца на пальце.
Позже появилась первая реакция на развод и самой Собчак.