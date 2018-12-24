''Идите на х*й!'' Собчак и Шнуров публично покрыли матом друг друга

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и российская телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными оскорблениями в адрес друг друга.

Так, певец опубликовал в своем Instagram стих, в котором завуалированно прокомментировал слухи о расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. При этом Шнуров упрекнул Собчак в том, что она сама выставляет личную жизнь на публику, а затем возмущается пристальным вниманием к своей персоне.

Ироничное стихотворение вызвало бурную реакцию Ксении, которая, не сдерживая эмоций, послала матом музыканта и всех любителей сплетен.

"Хочу сказать, с добром и не без лишней лести - идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу еб*вшего мечту, Серёгу!" — написала теледива.

Сергей Шнуров и Ксения Собчак устроили публичную перепалку

Предлагаем вашему вниманию полные тексты стихов участников "баттла":

Сергей Шнуров:

Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли,

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, - с х*я ли,

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?

Вываливали всё и с тем же вместе,

Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.

Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.

И разместив очередное фото смело,

Сопроводив его посланием от Ошо,

Подписчику дают понять, - не ваше дело,

Живите своей жизнью, мой хороший.

Ксения Собчак:

Всем тем, кто в ожидании кинца "

Смотрите, она вышла без кольца".

С утра все "кумушки" заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто.

Хочу сказать, с добром и не без лишней лести

- Идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте!

И прихватите вы с собой в дорогу,

Еб*вшего мечту, Серёгу!

Максим Виторган и Ксения Собчак ВокругТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в сети появилась информация, что Ксения Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Муж телеведущей Максим Виторган отказался комментировать слухи, однако впервые вышел на публику без кольца на пальце.

Позже появилась первая реакция на развод и самой Собчак.