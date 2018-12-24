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''Идите на х*й!'' Собчак и Шнуров публично покрыли матом друг друга

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и российская телеведущая Ксения Собчак обменялись нецензурными оскорблениями в адрес друг друга.

Так, певец опубликовал в своем Instagram стих, в котором завуалированно прокомментировал слухи о расставании Собчак с ее мужем Максимом Виторганом. При этом Шнуров упрекнул Собчак в том, что она сама выставляет личную жизнь на публику, а затем возмущается пристальным вниманием к своей персоне.

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Ироничное стихотворение вызвало бурную реакцию Ксении, которая, не сдерживая эмоций, послала матом музыканта и всех любителей сплетен.

"Хочу сказать, с добром и не без лишней лести - идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте! И прихватите вы с собой в дорогу еб*вшего мечту, Серёгу!" — написала теледива.

Сергей Шнуров и Ксения Собчак устроили публичную перепалку

Сергей Шнуров и Ксения Собчак устроили публичную перепалку

Предлагаем вашему вниманию полные тексты стихов участников "баттла":

Сергей Шнуров:

Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли,

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, - с х*я ли,

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?

Вываливали всё и с тем же вместе,

Не обсуждайте, сплетни вьются вихрем.

Вы в нашу жизнь пубЛичную не лезьте.

И разместив очередное фото смело,

Сопроводив его посланием от Ошо,

Подписчику дают понять, - не ваше дело,

Живите своей жизнью, мой хороший.

''Идите на х*й!'' Собчак и Шнуров публично покрыли матом друг друга

Ксения Собчак:

Всем тем, кто в ожидании кинца "

Смотрите, она вышла без кольца".

С утра все "кумушки" заняли в зале место,

Чтоб помесить всех сплетен тесто.

Хочу сказать, с добром и не без лишней лести

- Идите на х*й все! Ну, а точнее - лезьте!

И прихватите вы с собой в дорогу,

Еб*вшего мечту, Серёгу!

''Идите на х*й!'' Собчак и Шнуров публично покрыли матом друг друга
Максим Виторган и Ксения Собчак

Максим Виторган и Ксения Собчак

ВокругТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в сети появилась информация, что Ксения Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. Муж телеведущей Максим Виторган отказался комментировать слухи, однако впервые вышел на публику без кольца на пальце.

Позже появилась первая реакция на развод и самой Собчак.

Персоны
Ксения СобчакСергей ШнуровМаксим Виторган
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Ксения Собчак обрадовалась, увидев себя на логотипе Ferrari
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Собчак,редкое страховище,но с папиными деньгами пиарится на публике.Женихи липнут на денежку,а лошадь думает,что на её красоту и ум.Думаю,винторогий олень Виторган не первый и не последний,в жертвах этого избалованного чучела.
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