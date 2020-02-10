"Хватило б сил на роды": Настя Ивлеева взбудоражила сеть намеками на беременность

Популярная российская ведущая Настя Ивлеева, которая ранее примерила очень эксцентричные образы, несколько раз намекнула поклонникам на возможное прибавление в семействе.

Об этом снова заговорили после выхода последнего выпуска шоу "Орел и Решка" из Малайзии.

Отмечается, что вокруг всех звездных пар регулярно возникают слухи о беременности, не исключение и Ивлеева с Алексеем Узенюком (что более известен как Элджей). Но в этот раз сама артистка прямо дала основания для сплетен.

Так, новый выпуск "Орел и Решка" вышел 9 февраля, и в рамках него Ивлеева несколько раз проговорилась о наборе веса, допустила такие фразы как: "залетный месяцок" и "хватило б мне сил на роды".

Смотрите полное видео онлайн на YouTube:

В сети заметили, что Настя в последних выпусках также избегает употребления алкоголя и ведет себя так, будто бы в этот раз действительно что-то скрывает.

Напомним, что ранее интересный жест Потапа и Насти Каменских дал фанатам повод задуматься и об их ребенке.

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