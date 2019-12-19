"Хитрая бабка!" Известная блогерша рассказала, как Пугачева "провернула схему" с фильмом

Примадонна Алла Пугачева больше выиграла, чем проиграла из-за провала в прокате киноверсии своего юбилейного концерта.

Такое мнение выразила известная блогер Лена Миро, отметив, что у артистки не было цели заработать на показе.

"Все по законам жанра – одни обвиняют других, но обе стороны – лохи. Они так и не въехали, на чем заработала хитрая бабка. У Пугачевой, конечно, вообще не было цели заработать на фильме в прокате. Схема выглядит жутко и в духе нашего времени. Ну, как с концертом – помните? – госкорпорация "Вертолёты России" заплатила за концерт Пугачевой 40 миллионов рублей", – написала она.

Алла Пугачева на премьере фильма "Тот самый концерт" instagram/anton_guriev2778

По словам Миро, с фильмом Аллы Борисовны было точно также. Предположительно, нашелся какой-нибудь государственный спонсор.

Пугачева на премьере "Тот самый концерт" instagram/anton_guriev2778

"Например, МинКульт, финансирующий заведомо убыточное кино. Они говорят, что нужно поддерживать российское достояние, а Аллочка – чем вам не достояние: она наше все. Денег на фильм "Тот самый концерт" кто-то дал. Всем заплатили: и операторам, и костюмерам, и осветителям. И, конечно же, главной героине фильма – ей дали основной гонорар из денег кем-то щедро отстёгнутых", – добавила блогер.

Информацию о том, что фильм не принес примадонне заработка, распространили ранее репортеры программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Тем не менее, по другой информации, Пугачева наоборот получила хорошую прибыль.

Алла Пугачева на премьере фильма "Тот самый концерт" instagram/anton_guriev2778

Как сообщал OBOZREVATEL, премьера фильма Пугачевой состоялась в начале декабря. Многочисленные поклонники тогда заметили, что возраст уже берет свое.

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