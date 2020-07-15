Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ

Российские СМИ сообщили о возможном романе комика Гарика Харламова, который разводится с актрисой Кристиной Асмус, со скандальной телеведущей и блогершей Яной Кошкиной.

Как пишет "Собеседник", причиной слухов стала вечеринка по случаю дня рождения гимнастки и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Якобы Харламов на празднике откровенно заигрывал с Кошкиной.

Также Telegram-канал "Антиглянец" написал: "Говорят, что шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду "Однажды в России" на ТНТ Кошкину".

Как выглядит Яна Кошкина Instagram Яна Кошкина

В свою очередь, телеведущий и владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал, что ранее Кошкина обращалась к нему за помощью в поиске состоятельного и известного мужчины. По мнению пользователей сети Харламов после заявления о разводе вполне мог обратить внимание на блогершу и закрутить с ней роман.

Отметим, пока ни сам комик, ни его вероятная избранница не прокомментировали слухи.

OBOZREVATEL также предлагает посмотреть, как выглядит Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Instagram Яна Кошкина

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.