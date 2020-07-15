Российские СМИ сообщили о возможном романе комика Гарика Харламова, который разводится с актрисой Кристиной Асмус, со скандальной телеведущей и блогершей Яной Кошкиной.

Как пишет "Собеседник", причиной слухов стала вечеринка по случаю дня рождения гимнастки и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Якобы Харламов на празднике откровенно заигрывал с Кошкиной.

Также Telegram-канал "Антиглянец" написал: "Говорят, что шоумен-комик, недавно объявивший о разводе, ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду "Однажды в России" на ТНТ Кошкину".

Как выглядит Яна Кошкина Instagram Яна Кошкина

В свою очередь, телеведущий и владелец агентства VIP-знакомств Петр Листерман рассказал, что ранее Кошкина обращалась к нему за помощью в поиске состоятельного и известного мужчины. По мнению пользователей сети Харламов после заявления о разводе вполне мог обратить внимание на блогершу и закрутить с ней роман.

Отметим, пока ни сам комик, ни его вероятная избранница не прокомментировали слухи.

OBOZREVATEL также предлагает посмотреть, как выглядит Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Харламов ушел от Асмус к скандальной российской блогерше — СМИ Instagram Яна Кошкина

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.